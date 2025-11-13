Whoopi Goldberg wird 70: Schauspiel-Ikone mit Witz und Haltung

Schauspiel-Ikone Whoopi Goldberg wird am 13. November 70 Jahre alt. Sie zählt zu den wenigen Künstlerinnen, die den begehrten EGOT-Status erreicht haben. In den 1990er-Jahren feierte sie mit Filmen wie "Ghost - Nachricht von Sam" und "Sister Act - Eine himmlische Karriere" ihre größten Erfolge.
Whoopi Goldberg arbeitete mit Steven Spielberg (78) zusammen, begeisterte die Zuschauer als singende Nonne und rührte das Publikum in "Ghost - Nachricht von Sam" zu Tränen. Darüber hinaus gehört sie zu den wenigen Künstlerinnen und Künstlern, die den EGOT-Status erreicht haben. Sie gewann einen Oscar, Emmy, Grammy und den Tony Award, also die vier wichtigsten Preise aus den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Theater. Whoopi Goldberg feiert am 13. November ihren 70. Geburtstag.