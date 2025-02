Whoopi Goldberg: Oscar-Comeback nach fast zehn Jahren

1 Whoopi Goldberg wird in wenigen Wochen einem Gewinner oder einer Gewinnerin einen Oscar überreichen. Foto: Anthony Behar/ddp/Sipa USA

2016 stand Whoopi Goldberg zuletzt als Preisverleiherin auf der Bühne der Oscars. Nun wird sie erstmals nach fast zehn Jahren zurückkehren, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences offiziell bekannt gab.











