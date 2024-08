Weniger Salz essen verlängert das Leben

1 Die WHO empfiehlt eine Höchstmenge von fünf Gramm Salz am Tag, also etwa einen Teelöffel. Meist ist das verzehrte Salz in Fertignahrung enthalten. Foto: Imago/Shotshop

In Europa und Deutschland nehmen die meisten Menschen zu viel Salz zu sich. Ein Hauptgrund für die hohen Zahl an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, warnt die WHO. Weniger salzig essen kann sich besonders bei Bluthochdruck günstig auswirken. Wie gelingt eine Ernährung mit weniger Salz?











In Europa sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jeden Tag 10 000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dies bedeute rund vier Millionen Todesfälle pro Jahr, erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Er rief die Menschen auf, sich unbedingt salzärmer zu ernähren.