Who Killed Diana?: Neue Doku-Serie über Prinzessin Dianas Tod kommt

Der tragische Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) fasziniert auch heute noch zahlreiche Menschen. Kurz vor dem 27. Jahrestag von Dianas Tod am 31. August ist nun eine neue, dreiteilige Dokumentarserie angekündigt worden, die "die Umstände des Todes der Prinzessin von Wales am 31. August 1997 untersuchen wird". Das berichtet das US-Branchenmagazin "Deadline".

Darum geht es in "Who Killed Diana?"

Die Doku-Serie wird "seltene und in einigen Fällen die allerersten Interviews mit mehreren wichtigen Quellen enthalten, die mit dem Unfall, der zu Dianas Tod führte, in Verbindung stehen. Sie wird ein neues Licht auf den Fall werfen, der die Welt seit Jahrzehnten in Atem gehalten hat", heißt es in der offiziellen Beschreibung von "Who Killed Diana?".

Lesen Sie auch

Hinter dem Projekt steckt die Produktionsfirma Empress Films, die bereits für die auf Netflix zu sehenden Doku-Serien "Mysterium Marilyn Monroe - Die ungehörten Bänder" und "Johnny Depp gegen Amber Heard" verantwortlich zeichnete.

"Die Erforschung legendärer Frauen durch investigative journalistische Dokumentationen ist eine Leidenschaft von mir", erklärte Filmemacherin Emma Cooper, die bei "Who Killed Diana?" Regie führen wird. Wie bei "Mysterium Marilyn Monroe" hätten die Produzenten und Doku-Macher "eine Geschichte aufgegriffen, die die Welt zu kennen glaubte, und versteckte Wahrheiten aufgedeckt".

Noch steht nicht fest, auf welchem Streamingdienst oder TV-Sender die Doku-Serie "Who Killed Diana?" erscheinen wird. Auch ein Startdatum ist gegenwärtig noch nicht bekannt.