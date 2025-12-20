White Lotus: Zwei Neuzugänge für Staffel 4 bestätigt

Nächster Halt: Frankreich! Die ersten zwei Gäste für die vierte Staffel von "The White Lotus" stehen fest. "Vikings"-Star Alexander Ludwig und "The Goldbergs"-Darstellerin AJ Michalka checken im neuen Luxus-Resort ein.

Die Gästeliste für das nächste Kapitel der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" füllt sich. Wie "Deadline" berichtet, sind Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34) die ersten offiziell bestätigten Neuzugänge für die vierte Staffel der preisgekrönten Anthologie-Serie von Schöpfer Mike White (55). Die beiden Darsteller bestätigten die Neuigkeiten auf Instagram.

"Mehr als geehrt. Ein großes Dankeschön an Mike für dein Vertrauen in mich. Ich kann es kaum erwarten, dieses unglaubliche Material zum Leben zu erwecken", schrieb Ludwig. "Eingecheckt! Lass uns feiern, Mike", fügte Michalka hinzu.

Woher kennt man Alexander Ludwig und AJ Michalka?

Ludwig feierte seinen internationalen Durchbruch in "Die Tribute von Panem". Später wurde er vor allem durch seine Hauptrolle als Björn Eisenseite in der Historienserie "Vikings" sowie durch das Wrestling-Drama "Heels" bekannt.

AJ Michalka ist bekannt als eine Hälfte des Pop-Rock-Duos Aly & AJ. Sie startete ihre Karriere beim Disney Channel (u.a. "Cow Belles"). Im TV glänzte sie zuletzt in der Comedy-Serie "The Goldbergs" und deren Spin-off "Schooled". Auch als Synchronsprecherin ist sie erfolgreich.

Was ist zu Staffel vier bekannt?

Wie in den vorangegangenen Staffeln setzt Serienmacher Mike White auch in Runde vier auf ein frisches Ensemble. Details zu Alexander Ludwig und AJ Michalkas Charakteren werden noch streng unter Verschluss gehalten.

Nach Hawaii, Italien und Thailand zieht es die Produktion für die vierte Staffel nach Frankreich. Mike White hat bereits angedeutet, dass er die visuelle Sprache der Serie verändern möchte. In einem Video von HBO nach dem Finale der dritten Staffel erklärte er: "Ich möchte mich ein wenig von der Ästhetik der 'gegen Felsen brechenden Wellen' entfernen."

Stattdessen soll die vierte Staffel ein eher urbanes Setting verfolgen. Dennoch bleibt die Grundstruktur der Serie erhalten: Eine Woche lang begleiten wir eine Gruppe wohlhabender Hotelgäste und die Angestellten des White Lotus Resorts - soziale Spannungen und dunkle Geheimnisse inklusive.

Gerüchte um Cast für Staffel vier von "The White Lotus"

Die Casting-Mühle in Hollywood mahlt bereits auf Hochtouren. Besonders ein Name sorgt derzeit für Aufsehen: Laut Berichten von "Deadline" soll sich die Oscar-nominierte Helena Bonham Carter ("The Crown", "Harry Potter") in Verhandlungen für eine tragende Rolle in der neuen Staffel befinden. Ihre exzentrische Ausstrahlung würde perfekt in das oft absurde und schwarzhumorige Universum von Mike White passen.

Zudem wird spekuliert, ob nach der Bestätigung von Ludwig und Michalka bald weitere A-Lister folgen werden, da die Serie dafür bekannt ist, eine Mischung aus etablierten Hollywood-Größen und aufstrebenden Talenten zu versammeln.

Bisher sind Rückkehrer innerhalb des Franchise eher die Ausnahme. Nur drei Darsteller schafften es bisher in mehr als eine Staffel: Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid) in Staffel 1 und 2, Natasha Rothwell (Belinda Lindsey) in Staffel 1 und 3 sowie Jon Gries (Greg Hunt), der als einziger in allen drei bisherigen Staffeln zu sehen war.