White Lotus: Zwei Neuzugänge für Staffel 4 bestätigt

Nächster Halt: Frankreich! Die ersten zwei Gäste für die vierte Staffel von "The White Lotus" stehen fest. "Vikings"-Star Alexander Ludwig und "The Goldbergs"-Darstellerin AJ Michalka checken im neuen Luxus-Resort ein.
Die Gästeliste für das nächste Kapitel der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" füllt sich. Wie "Deadline" berichtet, sind Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34) die ersten offiziell bestätigten Neuzugänge für die vierte Staffel der preisgekrönten Anthologie-Serie von Schöpfer Mike White (55). Die beiden Darsteller bestätigten die Neuigkeiten auf Instagram.