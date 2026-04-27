White Lotus-Aus: Was steckt hinter Helena Bonham Carters Abschied?

Helena Bonham Carter ist doch nicht in der vierten Staffel von "The White Lotus" dabei. Nun verriet ein angeblicher Insider, dass ein Streit mit einer Kollegin eine Rolle spielen könnte. Ihr Team wies dies zurück.
Vor kurzem überraschte eine Nachricht die Fans von "The White Lotus". Helena Bonham Carter (59) ist doch nicht in der vierten Staffel der Erfolgsserie dabei. "Bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel von 'The White Lotus', die gerade erst begonnen haben, hat sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter entworfen hatte, am Set kein einziges Mal gepasst hat", teilte ein Sprecher dem Branchenportal "Deadline" mit. Die Rolle sei daraufhin überdacht worden. Sie werde aktuell umgeschrieben und soll in den kommenden Wochen neu besetzt werden.