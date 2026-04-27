White Lotus-Aus: Was steckt hinter Helena Bonham Carters Abschied?

Helena Bonham Carter ist doch nicht in der vierten Staffel von "The White Lotus" dabei. Nun verriet ein angeblicher Insider, dass ein Streit mit einer Kollegin eine Rolle spielen könnte. Ihr Team wies dies zurück.

Vor kurzem überraschte eine Nachricht die Fans von "The White Lotus". Helena Bonham Carter (59) ist doch nicht in der vierten Staffel der Erfolgsserie dabei. "Bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel von 'The White Lotus', die gerade erst begonnen haben, hat sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter entworfen hatte, am Set kein einziges Mal gepasst hat", teilte ein Sprecher dem Branchenportal "Deadline" mit. Die Rolle sei daraufhin überdacht worden. Sie werde aktuell umgeschrieben und soll in den kommenden Wochen neu besetzt werden.

Aus wegen Streit mit einer Kollegin? Laut "Daily Mail" könnten hinter dem Abgang von Helena Bonham Carter angeblich nicht nur kreative Gründe stecken. Wie die britische Zeitung unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Insider behauptet, soll es Gerüchten zufolge am Set mit einer Kollegin gekracht haben. "Es heißt, Helena sei wegen eines Streits mit Sandra Bernhard gegangen", habe die anonyme Quelle über die Spekulationen vom Set gesagt.

Ein Sprecher von Helena Bonham Carter wies dies gegenüber "Daily Mail" zurück. Die "Harry Potter"-Darstellerin habe die Komikerin Sandra Bernhard (70) nie getroffen. Einen Grund für ihren Abschied habe er aber nicht genannt.

Das Aus für Helena Bonham Carter bei Staffel vier von "The White Lotus" kam überraschend, da Serienschöpfer Mike White (55) ihr die Rolle auf den Leib geschrieben hatte. White, das Produzententeam und HBO bedauerten in ihrem Statement "dass sie nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten können, bleiben jedoch leidenschaftliche Fans und hoffen sehr, bald bei einem anderen Projekt mit der legendären Schauspielerin zusammenzuarbeiten".

Zum Ensemble der vierten Staffel gehören aber viele weitere Stars, darunter Heather Graham, Kumail Nanjiani, Vincent Cassel, Steve Coogan und Rosie Perez. Schauplatz der vierten Runde ist Frankreich. Als Drehorte sind unter anderem Paris, das Filmfestival von Cannes und das Luxushotel Château de La Messardière in Saint-Tropez an der Côte d'Azur vorgesehen.