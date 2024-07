White Dudes for Harris: Ein Hobbit und Luke Skywalker betreiben Wahlkampf für Kamala Harris

Die kommende US-Wahl ist richtungsweisend - immerhin in diesem Punkt sind sich Demokraten und Republikaner einig. Unter dem Titel "White Dudes for Harris" gehen namhafte Stars auf Stimm- und Spendenfang für die aktuelle Vize-Präsidentin.

Seit sich Joe Biden (81) aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat und an seiner Stelle Vize-Präsidentin Kamala Harris (59) ins Rennen ums Weiße Haus eingestiegen ist, wächst bei den US-Demokraten die Zuversicht, Donald Trump (78) doch noch abfangen zu können. Um für die 59-Jährige so viele Spenden und Stimmen wie möglich zu sammeln, hat sich nun auch eine Gruppe Hollywoodstars zusammengeschlossen: An einem rund dreieinhalb Stunden langen Zoom-Call mit dem Titel "White Dudes for Harris" ("Weiße Kerle für Harris") nahmen unter anderem ein Hobbit, Luke Skywalker und sogar der Dude schlechthin teil.

So war Jeff Bridges (74) aka "The Big Lebowski" einer der ersten Stars, die sich im Rahmen der "White Dudes for Harris"-Kampagne für die designierte Kandidatin der Demokraten aussprach. "Ich muss lachen. Nicht etwa, weil ich weiß bin, was ich definitiv bin. Sondern weil ich der Dude bin!", scherzt Bridges. Für ihn habe folglich gar kein Zweifel bestanden, dass er der Gruppe beitreten müsse: "Ich bin weiß, ich bin der Dude - und ich bin für Harris!"

Ebenfalls zu Wort kam Sean Astin (53), der mit seiner Rolle des Hobbits Samweis "Sam" in der "Herr der Ringe"-Trilogie weltweite Berühmtheit erlangte. Im Laufe seiner Lebens sei er zu der Erkenntnis gekommen, wie wichtig folgender Satz ist: "Jeder ist willkommen". Die Rhetorik von Donald Trump und dessen Partei wolle diesen Leitsatz zunehmend untergraben - darum sei es seiner Ansicht nach so wichtig, dass Kamala Harris die nächste US-Präsidentin wird.

Von Mittelerde ging es dann in die weit, weit entfernte Galaxis von "Star Wars". Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill (72) habe schon so häufig den Satz gehört: "Das ist die wichtigste Wahl aller Zeiten." Doch noch nie seien seiner Meinung nach diese Worte so zutreffend wie in diesem Jahr gewesen.

Inspiriert von "Black Women for Harris"

Zu den weiteren Stars, die sich als "White Dudes" für Harris und gegen Trump aussprachen, zählten unter anderem "Inception"-Star Joseph Gordon Levitt (43), Komiker Josh Gad (43), "House of Cards"-Darsteller Michael Kelly (55), *NSYNC-Sänger Lance Bass (45), "Supernatural"-Mime Misha Collins (49) sowie "Star Trek"-Schauspieler Doug Jones (64), um nur einige zu nennen.

Die Aktion wurde von der Zoom-Gruppe "Black Women for Harris" inspiriert, die vergangene Woche binnen kurzer Zeit über 1,5 Millionen US-Dollar an Spendengeldern für die demokratische Politikerin sammeln konnte. Laut CNBC kamen durch "White Dudes for Harris" weitere vier Millionen US-Dollar zusammen.

Beim Parteitag der Republikaner hatten sich vor Kurzem derweil einige Stars öffentlich für Republikaner Donald Trump ausgesprochen. Darunter Ex-Wrestler Hulk Hogan (70), Musiker Kid Rock (53) und Model Amber Rose (40).