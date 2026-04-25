Whimsical Make-up: Warum verträumte Looks derzeit so beliebt sind

Mit einem einfachen Alltags-Make-up ist es 2026 nicht getan. Stattdessen werden Look bewusst "whimsical", also verträumt und verspielt, gestaltet. Bei diesem Trend kann jeder seine Kreativität ausleben.
2026 wird Make-up wieder kreativer, verspielter und fantasievoller. Das "Whimsical Make-up" setzt auf Glitzer und von Feenwelten und magischen Figuren inspirierte Details - und bildet einen Gegenpol zur "Clean Girl"-Optik. Auf Social Media ist es unter Hashtags wie "whimsical" und "fairycore" zu finden, das düstere Pendant nennt sich "whimsigoth". Aber warum begeistern diese Looks derzeit so viele?