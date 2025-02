Apple TV+ hat im Oktober 2024 mit der düsteren Comedyserie "Where's Wanda?" seine erste deutsche Originalserie präsentiert. Der Streamingdienst hat nun eine zweite Staffel angekündigt. Der Hauptcast wird in den neuen Folgen ein Comeback feiern.

So sind in der zweiten Staffel mit acht Folgen wieder Heike Makatsch (53), Axel Stein (42), Lea Drinda (24) und Leo Simon in den Hauptrollen zu sehen. Wie es in der zweiten Staffel weitergeht, wurde noch nicht bekannt gegeben. "Sie zu finden, war nur der Anfang", heißt es lediglich in einem Beitrag bei X zu den neuen Folgen. Die erste Staffel endete jedoch mit einem klassischen Cliffhanger: In der letzten Episode konnte zwar Wanda nach ihrer Entführung zu ihrer Familie zurückkehren, gleichzeitig gerät aber ihr Bruder Ole in die Fänge der Verbrecher. Daran wird die kommende Staffel aller Voraussicht nach direkt anknüpfen.

"Where's Wanda?": Darum geht's

Diese Storyline hatte die erste Staffel der schwarzhumorigen, von Kritikern gelobte Serie zu bieten: Monatelang ist Teenagerin Wanda (Drinda) spurlos verschwunden. In einer auf viele Arten ganz typischen deutschen Kleinstadt setzen Wandas Eltern Carlotta (Makatsch) und Dedo Klatt (Stein) in der Folge alles daran, die 17-Jährige wiederzufinden.

Zunächst stümperhaft, dann immer versierter beginnen sie, die Nachbarschaft zu verwanzen, und mithilfe kaum zu erkennender Kameras zu überwachen. Dabei stoßen die besorgten Eltern, unterstützt von ihrem nerdigen, technikbegeisterten Sohn Ole (Simon) auf zahlreiche dunkle Geheimnisse ihrer Mitbürger.