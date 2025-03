Wheesung : K-Pop-Star mit 43 Jahren tot aufgefunden

1 Wheesung hatte in der Vergangenheit auch mit Drogenproblemen zu kämpfen. Foto: getty/Han Myung-Gu / WireImage

Die südkoreanische Musikwelt trauert: Der beliebte Sänger Wheesung ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Seine Leiche wurde in seiner Wohnung in Seoul entdeckt. Die Behörden schließen Fremdverschulden aus, ordneten jedoch mittlerweile eine Autopsie an.











Der südkoreanische Sänger Wheesung ist tot. Der 43-jährige K-Pop-Star wurde am Montag leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden, wie südkoreanische Medien übereinstimmend berichten. Nach Angaben der Behörden sei, als er gefunden wurde, bereits "eine erhebliche Zeit" seit dem Eintreten des Todes vergangen. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdverschulden, teilten die Ermittler außerdem mit. Den Berichten zufolge habe zuvor seine Mutter ihren Sohn entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Todesursache ist derzeit noch unklar, eine Autopsie wurde angeordnet.