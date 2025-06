Kann man die Werbung bei WhatsApp ausschalten?

1 Auch auf WhatsApp gibt es nun Werbeanzeigen. Foto: Desintegrator / shutterstock.com

WhatsApp führt schrittweise Werbeanzeigen im sogenannten Aktuelles-Tab ein. Für viele Nutzer stellt sich nun die Frage: Kann man diese Werbung ausschalten – oder zumindest einschränken?











Seit diesem Monat zeigt WhatsApp erstmals Anzeigen innerhalb seiner App an. Diese erscheinen ausschließlich im Aktuelles-Tab, also in den Bereichen „Status“ und „Kanäle“. Persönliche Chats, Gruppenunterhaltungen oder Anrufe sollen davon nicht betroffen sein und weiterhin werbefrei bleiben. Laut WhatsApp bleibt auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unangetastet – weder Nachrichteninhalte noch Anrufverläufe oder Kontakte sollen in die Werbemechanismen einfließen.