Aktuell scheinen wieder vermehrt WhatsApp-Nutzer von Nummern mit der Vorwahl 0091 angeschrieben oder in Gruppen eingeladen zu werden. Was hat es damit auf sich?
Die Bundesnetzagentur hat bereits im Februar 2024 eine Warnung zu Anrufen mit ausländischen Nummern veröffentlicht. Darin wurde auch explizit die 0091 bzw. +91 genannt – die Vorwahl Indiens. Ein Blick in Daten von Google Trends zeigt, dass aktuell vermehrt WhatsApp-Nutzer von solchen Nummern kontaktiert oder sogar zu Gruppen hinzugefügt werden.