Wer bereits das neue Update von WhatsApp erhalten hat, findet in den Einstellungen zumindest keine Möglichkeit, um den Reiter „Aktuelles“ zu löschen. Viele wünschen sich die alte Ansicht im Tab „Status“ zurück. Eine Deinstallation des neuesten Updates würde hier Abhilfe schaffen. Aber ist das möglich?

WhatsApp: Update-Status rückgängig machen?

Nein, das WhatsApp-Update mit dem neuen Tab „Aktuelles“ lässt sich nicht ohne Weiteres deinstallieren. Dies ist von den App-Entwicklern nicht vorgesehen. Denn neben der Einführung von zusätzlichen Funktionen wie den Kanälen werden mit neuen Updates auch Sicherheitslücken geschlossen und Fehler behoben. Es würde daher keinen Sinn machen, den Nutzer zu erlauben, alte Versionen von WhatsApp wiederherzustellen.

Lesen Sie auch

Im Internet finden sich dennoch Anleitungen, wie man alte Versionen von WhatsApp wieder herstellen kann. Insbesondere auf Android-Geräten ist dies zum Beispiel über den Download älterer Datenpakete (APKs) grundsätzlich möglich. Allerdings werden diese APKs nicht von WhatsApp selbst angeboten, sondern von irgendwelchen Drittanbietern. Da man nie weiß, was sich in der Datei noch alles verbirgt, sollte man hierbei sehr vorsichtig sein und sich die Anbieter genau ansehen. Im schlimmsten Fall könnte so eine Datei mit Schadsoftware versehen sein.

Doch selbst wenn man ein Datenpaket findet, das nicht kompromittiert ist, gibt es noch einen anderen Grund, der gegen den Einsatz älterer Versionen spricht. Denn bei älteren Versionen besteht immer auch das Risiko, dass bekannte Sicherheitslücken von Hackern ausgenutzt werden, um Daten abzugreifen. Die sicherste Variante ist es daher, stets die aktuelle Version von WhatsApp zu nutzen. Dies gilt auch für andere Apps.

Fazit

Einen offiziellen Weg, um ein WhatsApp-Update rückgängig zu machen, gibt es nicht. Der Weg über die von Drittanbietern angebotenen APKs mit älteren Versionen birgt gewisse Risiken. Deshalb ist es ratsam, solche Tricks gar nicht erst anzuwenden. Eine Alternative wäre es, auf einen anderen Messenger umzusteigen, der das Feature nicht hat.