Die einzige Möglichkeit, einen WhatsApp-Status anzuschauen, ohne dabei von der Person gesehen zu werden, die ihn geteilt hat, ist es, in den Datenschutzeinstellungen die Lesebestätigungen auszuschalten. Gehen Sie dazu auf die Einstellungen in WhatsApp, klicken Sie dort auf „Datenschutz“ und stellen Sie dann die Lesebestätigungen aus.

Nun können Sie zwar einen WhatsApp-Status anonym anschauen, allerdings sehen sie auch nicht mehr, wenn ihre Kontakte ihre Nachricht gelesen haben. Wollen Sie die Funktion nur zeitlich begrenzt benutzen, sollten Sie warten, bis der Status nach 24 Stunden verschwunden ist. Denn sonst kann es passieren, dass Ihr Abrufen des Status nachgemeldet wird.

WhatsApp-Status anschauen und nicht gesehen werden

Ein weiterer Trick, um den WhatsApp-Status anonym zu schauen: Sehen Sie ihn sich bei einer anderen Person an, die kein Problem damit hat, in der Statistik aufzutauchen. Alternativ könnten Sie die Person bitten, den Status für Sie aufzunehmen und Ihnen zu schicken. WhatsApp versendet aktuell keine Screenshot-Benachrichtigungen. Es würde daher nicht auffallen, wenn jemand den Bildschirm aufnimmt.

So bleiben Sie nicht anonym

Im Internet kursieren noch weitere Tipps, wie man WhatsApp-Stories anonym schauen kann. So wird zum Beispiel empfohlen, das Handy in den Flugmodus zu versetzen und dann die Story anzuschauen. Das Problem dabei ist, dass WhatsApp die Benachrichtigung trotzdem verschickt, wenn Sie den Flugmodus wieder ausschalten. Wollen Sie also nicht 24 Stunden ohne Internet herumlaufen, können Sie diesen Trick von der Liste streichen. Oftmals wird zusätzlich empfohlen, WhatsApp danach zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Allerdings ist der Aufwand hier unverhältnismäßig groß. Nicht zuletzt, weil Sie ein Back-up erstellen müssten, um nicht all Ihre Daten zu verlieren. Wollen Sie also ein Status-Update auf WhatsApp anonym anschauen, schalten Sie einfach die Lesebestätigungen in den Datenschutzeinstellungen aus und warten Sie, bis der Status verschwunden ist, bevor Sie sie weiter einschalten.