WhatsApp So nutzen Sie den Messenger richtig

Von red 09. März 2018 - 17:32 Uhr

Ob Nachrichten löschen, Foto-Sticker versenden, Live-Standorte teilen – WhatsApp hat einige Tricks auf Lager, die nicht jeder kennt. Wir haben für Sie die wichtigsten Tipps und Tricks der App zusammengestellt.

Stuttgart - Für viele Menschen ist ein Alltag ohne den beliebten Messengerdienst unvorstellbar. Sei es um Nachrichten zu verschicken, Bilder zu versenden oder Standorte zu teilen – WhatsApp ist in unserem Tagesablauf fest integriert.

Auch die Zahlen sprechen für sich: 1,5 Milliarden Menschen nutzten WhatsApp allein im Januar dieses Jahres. Und der Hype scheint nicht abzunehmen. Allein im Februar dieses Jahres wurde der Messengerdienst ganze 54 Millionen mal runtergeladen.

In den letzten Jahren wurde WhatsApp stetig verbessert und neue Funktionen wurden eingeführt. Doch bei all der Bekanntheit bietet die App einige Sachen an, von denen manche User noch gar nichts wissen. Dabei sind es meistens Updates, die uns den Umgang mit Whatsapp noch einfacher machen. Wir zeigen Ihnen in einem Video die acht wichtigsten Tipps und Tricks der App.