Eine kritische Sicherheitslücke in WhatsApp macht iPhones, iPads und Mac-Computer angreifbar. Über manipulierte Bilder könnten Angreifer Schadsoftware einschleusen – ganz ohne Zutun der Nutzer.
Angriff ohne Klick möglich
Wie Meta mitteilt, ist eine Schwachstelle in WhatsApp geschlossen worden, die es Angreifern erlaubte, Schadcode über sogenannte Zero-Click-Exploits einzuschleusen. Dabei reicht es aus, dass eine bösartige Nachricht eintrifft. Nutzer müssen nichts anklicken oder öffnen, damit ein Angriff erfolgreich ist.