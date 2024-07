1 Nutzer sollen keine Profilbild-Screenshots mehr machen können. Foto: photosince / shutterstock.com

WhatsApp verbietet Screenshots von Profilbildern. Ganz vermeiden lassen sich Bildschirmaufnahmen dennoch nicht.











Bereits jetzt können Android-Nutzer keinen Screenshot von Profilbildern mehr auf WhatsApp erstellen. Für das iPhone soll die Screenshot-Sperre in Kürze mit einem Update nachgeliefert werden, wie WABetaInfo berichtet. Wer dann einen Screenshot in der vergrößerten Ansicht des Profilbildes machen will, wird durch einen Warnbildschirm davon abgehalten.