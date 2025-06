Wer WhatsApp nutzt, bekommt seit Neuestem auch Nachrichten vom Messenger selbst – etwa zu neuen Funktionen oder Datenschutzänderungen. Manche Nutzer empfinden diese Mitteilungen als störend. Doch kann man sie einfach ausschalten?

Chats mit WhatsApp ausschalten

Wer nicht will, dass WhatsApp ungefragt Nachrichten schickt, kann dies in den Einstellungen der App verhindern. Dazu kann man den Chat mit WhatsApp zum Beispiel archivieren oder stummschalten. Dafür muss man im Chat auf den Namen von „WhatsApp“ klicken und kann dort im Menü die gewünschten Änderungen vornehmen. Will man überhaupt nicht mehr von WhatsApp kontaktiert werden, kann man den Kontakt schlicht blockieren. In diesem Fall wird man aber auch nicht mehr über wichtige Änderungen und Neuerungen informiert.

Auch Betrüger können sich als WhatsApp ausgeben

Betrüger versuchen auf unterschiedliche Weise, an persönliche Daten von Nutzern zu kommen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Datendiebe als Unternehmen oder Institutionen ausgeben. Den echten Chat mit WhatsApp erkennt man unter anderem an dem offiziellen blauen Haken und dem Hinweis, dass es sich bei dem Konto um ein offizielles Konto von WhatsApp handelt. Außerdem kann man im Chat nicht antworten. Sollten diese Eigenschaften nicht vorhanden sein, handelt es sich um ein Fake-Profil. In diesem Fall sollte man besonders vorsichtig sein, keine Links anklicken und keine Daten teilen. Am besten ignoriert man die Nachricht und blockiert den Absender sofort.