1 In WhatsApp ist jetzt ebenfalls eine KI integriert. Foto: Sugengsan / shutterstock.com

Hier erfahren Sie, ob man die KI "Meta AI" in WhatsApp deaktivieren oder ganz löschen kann.











Seit Kurzem taucht in WhatsApp bei vielen Nutzerinnen und Nutzern eine neue Funktion auf: Meta AI. Der KI-gestützte Chatbot ist Teil einer umfassenden Integration von künstlicher Intelligenz in die Dienste von Meta – also Facebook, Instagram, Messenger und nun auch WhatsApp. Doch was steckt dahinter? Und kann man Meta AI in WhatsApp wieder deaktivieren oder löschen?