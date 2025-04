WhatsApp: Warum kann man Meta AI nicht deaktivieren?

Seit der Einführung von Meta AI in WhatsApp häufen sich in Deutschland die Suchanfragen bei Google nach Möglichkeiten, den KI-Assistenten wieder loszuwerden. Begriffe wie „Meta AI in WhatsApp entfernen“ oder „WhatsApp Meta AI deaktivieren“ gehören laut Google Trends inzwischen zu den häufig gesuchten Begriffen – ein deutliches Zeichen dafür, dass viele Nutzer mit der neuen Funktion unzufrieden sind. Doch warum lässt sich der KI-Button weder ausschalten noch verbergen?

Meta beruft sich auf Optionalität

Auf Anfrage unserer Redaktion, warum die Funktion in WhatsApp nicht deaktiviert werden kann, erklärte eine Sprecherin von Meta:

„Meta AI wird in den kommenden Wochen über WhatsApp für Nutzer in Europa zur Verfügung stehen. Meta AI ist ein komplett optionaler Dienst – damit können Fragen beantwortet, neue Fähigkeiten entwickelt oder Ideen generiert werden. Nutzer müssen Meta AI selbständig aktivieren, entweder manuell oder per Sprachsteuerung, um auf die Funktion zuzugreifen.“

Auch auf erneute Nachfrage blieb Meta dabei: Die Nutzung sei freiwillig und die KI-Funktion werde nicht automatisch aktiviert. Eine Erklärung, warum es trotzdem keine Möglichkeit gibt, das Symbol oder die Funktion auszublenden, lieferte das Unternehmen jedoch nicht. Auch eine offizielle Stellungnahme auf der Website von Meta dazu ist bislang nicht zu finden.

Geht es um Trainingsdaten?

Technisch wäre es vermutlich ohne großen Aufwand möglich, den Meta-AI-Button aus der Benutzeroberfläche zu entfernen oder zumindest eine Option dafür anzubieten. Dass dies nicht vorgesehen ist, dürfte eine strategische Entscheidung sein. Denn obwohl die Nutzung freiwillig ist, bleibt der KI-Assistent prominent sichtbar – und lädt damit dazu ein, ausprobiert zu werden.

Da Meta sich nicht offiziell dazu äußert, warum der KI-Assistent nicht ausblendbar ist, liegt eine andere Erklärung nahe: Die Sichtbarkeit der Funktion könnte mit dem Training der KI zusammenhängen. In einer offiziellen Pressemeldung vom 14. April 2025 kündigte das Unternehmen an, dass Meta AI künftig anhand echter Interaktionen mit Nutzern aus der EU weiterentwickelt werden soll. Ziel sei es, die KI besser auf europäische Sprachen, Dialekte, Humor und Kommunikationsgewohnheiten abzustimmen.

Dafür werden unter anderem Fragen und Anfragen, die Menschen an Meta AI stellen, ausgewertet – also genau jene Inhalte, die entstehen, wenn Nutzer mit der Funktion in WhatsApp oder anderen Meta-Produkten experimentieren. Auch wenn in der EU der Verwendung der Inhalte für Trainingszwecke widersprochen werden kann, lässt sich die KI nicht ausblenden.

Fazit

Meta AI lässt sich derzeit in WhatsApp weder deaktivieren noch ausblenden. Offiziell verweist das Unternehmen auf die Freiwilligkeit der Nutzung. Dass die Funktion dennoch dauerhaft sichtbar ist, dürfte jedoch strategische Gründe haben. Je präsenter der Assistent, desto wahrscheinlicher ist es, dass Nutzer ihn ausprobieren – und genau diese echten Interaktionen liefern wertvolle Daten für das KI-Training. In der EU soll die KI dadurch besser auf lokale Bedürfnisse abgestimmt werden. Wer Meta AI nicht verwenden möchte, muss das auch nicht – die Sichtbarkeit der Funktion bleibt aber bestehen. Als Alternative bliebe noch der Wechsel zu einem anderen Messenger, der ohne KI auskommt.