WhatsApp will laut amerikanischen Medien ein Limit für bestimmte Arten von Nachrichten einführen. Was es damit auf sich hat.

Zunächst einmal wird WhatsApp kein generelles Limit an Nachrichten pro Monat einführen. Nutzer können auch weiterhin beliebig viele Nachrichten mit ihren Kontakten austauschen.

Broadcast-Nachrichten im Fokus

Die geplante Einschränkung bezieht sich laut Angaben des US-Tech-Magazins TechCrunch auf sogenannte Broadcast-Nachrichten. In WhatsApp gibt es die Möglichkeit, Broadcast-Listen zu erstellen – also Listen mit Kontakten, an die gleichzeitig Nachrichten verschickt werden können.

Diese Funktion wird besonders häufig von Unternehmen genutzt, um schnell viele Menschen zu erreichen. Bisher war die Nutzung lediglich auf 256 Kontakte pro Liste beschränkt.

Neues Limit für Broadcast-Nachrichten

Nun will WhatsApp laut TechCrunch zusätzlich die Anzahl an Nachrichten pro Broadcast-Liste beschränken. Hintergrund ist, dass die Funktion auch von Spammern und Betrügern missbraucht werden kann, um automatisiert große Mengen an Nachrichten zu versenden.

Die geplante Limitierung wurde am 2. April auch von WABetaInfo bestätigt – einer Plattform, die regelmäßig über neue WhatsApp-Features berichtet.

Limit bereits in Beta-Version enthalten

In einer aktuellen Beta-Version für Android ist die neue Funktion bereits implementiert. Nutzer werden dort innerhalb der Broadcast-Listen darüber informiert, wie viele Nachrichten sie bereits verschickt haben und wie viele sie noch senden dürfen.

In der Testversion liegt das Limit aktuell bei 30 Broadcast-Nachrichten pro Monat. Ob diese Einschränkung auch in der finalen Version beibehalten wird, ist derzeit noch unklar.

Keine Einschränkungen im Alltag

Fest steht: WhatsApp-Nutzer müssen sich keine Sorgen machen, dass sie künftig nur noch eingeschränkt mit Freunden oder Familie kommunizieren können. Die normale Nutzung von Einzel- und Gruppenchats ist von der Änderung nicht betroffen.