WhatsApp: Kann ich gelöschte Nachrichten wiederherstellen?

Wer voreilig oder aus Versehen eine Nachricht in WhatsApp gelöscht hat, kann sie unter Umständen wiederherstellen. Was dafür notwendig ist, zeigt dieser Ratgeber.
Viele WhatsApp-User kennen das: Eine Nachricht wurde versehentlich oder absichtlich gelöscht - und wenige Sekunden später stellt sich die Frage: "Lässt sich der Inhalt wiederherstellen?" Tatsächlich verschwinden gelöschte Nachrichten im Chatverlauf zwar aus der normalen Ansicht, sind aber nicht unbedingt für immer verloren. Was möglich ist und welche Methoden es gibt, um Nachrichten wiederherzustellen, zeigt diese Übersicht.