Hier erfahren Sie, was Sie zu den Kanalvorschlägen von WhatsApp wissen müssen und welche Optionen Sie haben.

Viele WhatsApp-Nutzer empfinden vor allen Dingen die Kanalvorschläge unter dem neuen Tab „Aktuelles“, der mit dem letzten Update der App eingeführt wurde, als störend. Denn für die meisten von uns ist der Messenger ein Instrument, um im privaten Kreis zu kommunizieren. Durch die Kanäle bekommt nun aber auch WhatsApp einen werblichen Charakter. Doch kann man die Vorschläge ausblenden oder deaktivieren?

Vorschläge für Kanäle nicht deaktivierbar

Leider lassen sich die Vorschläge für WhatsApp-Kanäle im Reiter „Aktuelles“ nicht löschen. Selbst wenn man einem oder mehreren Kanälen folgt, bleiben sie dort. Als Nutzer hat man also keine andere Möglichkeit, als diese zu ignorieren. Aufgrund des schlechten Feedbacks zu den Kanälen bleibt zu hoffen, dass WhatsApp auf seine Nutzer hört und die unbeliebte Funktion wieder abschafft. Oder zumindest in den Einstellungen eine Option einrichtet, um sie auszublenden.

Umstieg auf anderen Messenger als Alternative

Falls Sie die neue Funktion bei WhatsApp so sehr stört, könnten Sie natürlich auch den Umstieg auf einen anderen Messenger in Erwägung ziehen. Das Problem ist hierbei meist, den Freundes- und Bekanntenkreis ebenfalls zum Wechseln zu animieren. Die neueste Änderung bei WhatsApp könnte dafür aber den richtigen Impuls geben. Eine Übersicht zu Alternativen zu WhatsApp finden Sie zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Dort erhalten Sie auch Informationen zu wichtigen Infos wie Datenschutz und Funktionen der einzelnen Messenger. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt Tipps zur Auswahl eines geeigneten Messengers.