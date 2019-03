1 Auf WhatsApp-Nutzer können sich unter anderem auf den Dark Mode freuen. Foto: dpa

Der Chat-Riese WhatsApp wird wohl schon bald mit mehreren Neuheiten überraschen. Unter anderem soll es eine verbesserte Suchfunktion, einen Dark Mode und neue Emojis geben.

Stuttgart - WhatsApp ist der beliebteste Messengerdienst der Deutschen und wird auch im Rest der Welt viel genutzt. Damit das auch so bleibt, überrascht der Chat-Riese immer wieder mit Neuheiten für seine Nutzer. Eine Neuerung machte bereits im September des vergangenen Jahres die Runde. Der Blog WABetaInfo, der in der Regel gut informiert ist, berichtete über einen geplanten Dark Mode. Und dieser soll nach neuesten Informationen des Blogs auch endlich kommen – und zwar bereits in einer der nächsten Update-Versionen.

Dieser dunkle Modus soll vor allem die Augen schonen – so wird künftig auch mit Weiß auf Schwarz geschrieben oder gelesen. Das ist aber nicht die einzige Veränderung, die auf WhatsApp-Nutzer zukommt. Auch die Suchfunktion soll nach Informationen des Blogs WABetaInfo verbessert werden. Unter anderem soll es bald möglich sein, auch nach Audiodateien, GIFs oder Videos zu suchen. Zudem soll die Suche durch weitere Filter verbessert werden.

Neue Emojis geplant

Wer in Zukunft keine Lust mehr darauf hat, plötzlich Mitglied verschiedener Gruppen zu sein, der kann sich freuen. Eine Einstellung soll bald einen automatischen Beitritt verhindern. 72 Stunden soll man Zeit haben, die Gruppen-Einladung zu bestätigen oder abzulehnen. Aber keine Sorge – wer in den Einstellungen nichts ändert, wird auch weiterhin automatisch in Gruppen hinzugefügt.

Des weiteren sollen auch neue Emojis geplant sein. Genauer gesagt soll es sich dabei um Transgender-Emoji handeln.