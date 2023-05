1 So melden sich die Betrüger auf dem Nachrichtendienst. Foto: dpa/Zacharie Scheurer (Symbolbild)

Zufällig passt die Geschichte mit dem kaputten Handy, als eine Stuttgarterin eine Whatsapp erhält, in der – vermeintlich – ihr Sohn um Geld bittet.









Anstatt eines Glückwunsches ist auf dem Telefon von Birgit Hager (Name geändert) an ihrem Geburtstag dieses Jahr zunächst ein Hilferuf von ihrem Sohn eingegangen. Dass da nicht wirklich ihr Sohn schrieb, sondern ein Betrüger, auf die Idee kam sie im ersten Moment nicht. Sein Handy sei kaputt, daher schreibe er von einer ihr unbekannten Nummer. Außerdem sei er in Geldnöten und müsse dringend und eilends Rechnungen begleichen. Die Mutter tat, was wohl jede Mutter tut, wenn ihr Kind in Not ist: Sie suchte die schnellste Methode, um dem Sohn zu helfen.