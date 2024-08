Vorneweg: Der Empfang von Anrufen auf WhatsApp lässt sich nicht komplett deaktivieren. Das Telefonieren gehört zu den Grundfunktionen der App und kann somit nicht ausgeschaltet werden. Alles, was Sie tun können, ist, die Benachrichtigungen für Anrufe einzuschränken. Dazu gibt es im Prinzip drei Optionen, die auf Apple, Android und anderen Geräten verfügbar sind.

1. Unbekannte Anrufe stummschalten

In den Einstellungen von WhatsApp können Sie unter dem Menüpunkt „Datenschutz“ bei „Anrufe“ die Funktion „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ aktivieren. Anrufe von Nummern, die nicht in Ihrer Kontaktliste gespeichert sind, werden dann nicht durchgeschaltet. Sie können die Anrufe aber weiterhin in der Anruferliste in WhatsApp sehen. Dadurch verhindern Sie zumindest, dass Sie von Spammern angerufen werden.

2. Benachrichtigungen ausschalten

Eine weitere Möglichkeit, um WhatsApp-Anrufe stummzuschalten, wäre es, die Benachrichtigungen von WhatsApp auszuschalten. Die Benachrichtigungseinstellungen finden Sie in den Einstellungen von WhatsApp. Wenn Sie die Mitteilungen ausschalten, werden Sie auch nicht mehr informiert, wenn eine neue Nachricht ankommt. Insofern sollte man dies gut abwägen.

3. Anrufe durch Nicht-Stören-Modus ausblenden

Zu guter Letzt könnten Sie die Anrufe auch stummschalten, indem Sie den Nicht-Stören-Modus Ihres Smartphones aktivieren. Je nach Geräteeinstellungen werden Sie dann aber auch nicht über normale Anrufe und App-Mitteilungen informiert.

Fazit

Anrufe über WhatsApp können Sie nicht deaktivieren, nur stummschalten. Sollten Sie von einer unbekannten Nummer immer wieder angerufen werden, blockieren Sie diesen Kontakt über die Datenschutz-Einstellungen von WhatsApp. Wenn Sie zusätzlich Anrufe von unbekannten Nummern stummschalten, sind Sie gut gerüstet gegen ungewollte Anrufe. Ihren Kontakten können Sie indes mitteilen, dass Sie lieber Nachrichten auf WhatsApp erhalten als angerufen zu werden.