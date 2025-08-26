WhatsApp: Aktuelle Warnung wegen KI - Ist das fake?

Laut Kettenbriefen soll die Meta-KI auf alle Chats und Kontakte zugreifen können. Was steckt wirklich hinter dieser Nachricht?
In den letzten Wochen sorgt ein Kettenbrief rund um WhatsApp für große Verunsicherung. Nutzer werden darin aufgefordert, sofort den „Erweiterten Chat-Datenschutz“ zu aktivieren, da angeblich Künstliche Intelligenzen (KI), speziell die „Meta AI“, auf alle privaten Chats und sogar auf die Telefonnummern der Gruppenmitglieder zugreifen könnten – und zwar „legal“, wenn die Funktion nicht eingeschaltet wird.