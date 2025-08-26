WhatsApp: Aktuelle Warnung wegen KI - Ist das fake?

Laut Kettenbriefen soll die Meta-KI auf alle Chats und Kontakte zugreifen können. Was steckt wirklich hinter dieser Nachricht?

In den letzten Wochen sorgt ein Kettenbrief rund um WhatsApp für große Verunsicherung. Nutzer werden darin aufgefordert, sofort den „Erweiterten Chat-Datenschutz“ zu aktivieren, da angeblich Künstliche Intelligenzen (KI), speziell die „Meta AI“, auf alle privaten Chats und sogar auf die Telefonnummern der Gruppenmitglieder zugreifen könnten – und zwar „legal“, wenn die Funktion nicht eingeschaltet wird.

Was steckt hinter dem Kettenbrief? Die Botschaft, die derzeit viral weitergeleitet wird, behauptet, dass KI-Systeme ohne den „Erweiterten Chat-Datenschutz“ automatisch die gesamten Inhalte von Gruppen- und Einzelchats sowie die auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten auslesen können. Sie enthält sogar Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man die Datenschutz-Funktion aktiviert, und warnt vor angeblichen Cybersicherheitsrisiken.

Tatsächlich sind die Behauptungen im Kettenbrief falsch. WhatsApp setzt seit seit Jahren eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein – das bedeutet, dass niemand außer den Chatteilnehmern Zugriff auf die Nachrichten hat. Selbst WhatsApp und Meta können diese Inhalte nicht lesen. KI-Funktionen wie „Meta AI“ werden nur dann aktiv, wenn eine gezielte Interaktion – etwa durch Eingabe von „@Meta AI“ im Chat – stattfindet. Ein automatischer Zugriff oder das Mitlesen aller Chats existiert nicht.

Wozu dient der „Erweiterte Chat-Datenschutz“ wirklich?

Der erweiterte Chat-Datenschutz in WhatsApp ist eine Funktion, die sensible Unterhaltungen zusätzlich absichern soll. Neben der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verhindert er, dass Chats exportiert, Medien automatisch heruntergeladen oder Inhalte für KI-Funktionen genutzt werden. Damit bleibt alles, was in einem Chat gesagt wird, innerhalb des Chats. Die Einstellung gilt für Einzel- und Gruppenchats und eignet sich besonders für vertrauliche Gespräche, etwa in Selbsthilfegruppen oder Community-Organisationen. Aktiviert wird sie direkt im Chat über die Option „Erweiterter Chat-Datenschutz“.