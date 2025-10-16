Matthias Schöck ist seit 2015 Präsident des Württembergischen Fußballverbands – bald soll er ein hochrangiges Amt beim DFB übernehmen. Das sind die Hintergründe.
Der Weg nach Frankfurt in die dortige Zentrale des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) ist Matthias Schöck (50) vertraut. Als Präsident des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gehört er dem DFB-Vorstand und seit 2022 zudem dem Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG an – er reist daher regelmäßig zu Sitzungen in die Mainmetropole auf das Gelände der ehemaligen Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad, wo der Campus des Verbandes steht.