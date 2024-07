WFV-Pokal: TV Oeffingen: Die Frisur als Gradmesser für den Erfolg

1 Seit dieser Saison gibt der 38-jährige Rico Scheurich die Richtung bei den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen vor. Foto: Eva Herschmann

Rico Scheurich, der beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen die Nachfolge des langjährigen Trainers Haris Krak angetreten hat, geht nach Erfolgen nie zum Friseur. Der 38-Jährige spielt am Samstag mit seinem Team in der ersten Pokalrunde beim gleichklassigen SV Kaisersbach.











Link kopiert



Die Beziehung zwischen Rico Scheurich und dem TV Oeffingen ist noch recht frisch. Drei Trainingseinheiten und zwei Testspiele – eine 0:4-Niederlage am Samstag beim Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen, dem aktuellen Verein seines Vorgängers Haris Krak, und ein 3:0-Sieg beim Bezirksligisten TSV Nellmersbach am Mittwoch – hat der Neue mit den Landesliga-Fußballern absolviert. „Die erstes Spielhälfte in Bietigheim hat mir sehr gefallen, und gegen den TSV Nellmersbach haben wir ein gutes Testspiel gegen einen starken Bezirksligisten gezeigt“, sagt Rico Scheurich.