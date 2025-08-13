WFV-Pokal: TSV Bernhausen: Der Jüngste auf dem Platz macht große Fußball-Show

Nach einem furiosen 5:1 gegen die TSG Hofherrnweiler steht der TSV Bernhausen im Pokalachtelfinale. Zwei Spieler ragen heraus – und zwei andere erhalten vom Verband längere Sperren.
Da stand er also, der Mann des Spiels. Oder sollte man besser sagen: Junge des Spiels? Lachend und offensichtlich bestens gelaunt unterhielt er sich vor dem Stadion mit Freunden, die als Zuschauer gekommen waren, während sein Trainer ein Fazit zwischen Applaus und väterlicher wirkender Strenge zog. „Eine tolle Leistung von ihm“, lobte Roko Agatic und schob aber gleich mahnend hinterher: „Er muss jetzt weiter hart arbeiten und darf nicht die Bodenhaftung verlieren.“