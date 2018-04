WFV-Pokal Liveticker: Die Stuttgarter Kickers empfangen die SG Sonnenhof

Von red 11. April 2018 - 13:32 Uhr

Jürgen Seeberger ist der neue Trainer der Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann

Im WFV-Pokal-Viertelfinale treffen die Stuttgarter Kickers im Lokalduell auf die SG Sonnenhof Großaspach. Wir bieten einen Liveticker und Videos direkt aus dem Gazi-Stadion.

Stuttgart - Einst war es ein Duell auf Augenhöhe in der 3. Liga, nun treffen Regionalligist Stuttgarter Kickers und Drittligist SG Sonnenhof Großaspach im Viertelfinale des WFV-Pokals aufeinander. Bei den Blauen steht der neue Trainer Jürgen Seeberger erstmals an der Linie.

Der Drittligist mit Trainer Sascha Hildmann ist in der Favoritenrolle, hatte es aber zuletzt in der Liga auch nicht leicht. In den elf Spielen im neuen Jahr konnte die SG nur zehn Punkte holen. Der Pokal bietet da eine willkommene Abwechslung und auch die Chance, in der kommenden Saison im DFB-Pokal auf der großen Bühne spielen zu dürfen. Wir sind mit einem Team vor Ort und bieten einen Ticker sowie Highlight-Videos direkt aus dem Gazi-Stadion ab 19 Uhr.