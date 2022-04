Jetzt wollen die Stuttgarter Kickers auch in den DFB-Pokal

1 Malte Moos erzielte das wichtige Tor zur 2:1-Führung für die Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Sie haben keine Gala abgeliefert, aber letztendlich zählt nur das Ergebnis: Durch ein 3:1 bei Verbandsligist SSV Ehingen-Süd stehen die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Finale. Gegner am 21. Mai im Gazi-Stadion ist der Sieger der Partie TSV Essingen – SSV Ulm 1846.















Link kopiert

Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers hat zum sechsten Mal den Einzug ins WFV-Pokal-Endspiel geschafft: Durch ein 3:1 (1:0) beim Verbandsliga-Zweiten SSV Ehingen-Süd geht es nun am 21. Mai im Gazi-Stadion auf der Waldau um den Cupsieg und das damit verbundene lukrative Ticket für den DFB-Pokal-Wettbewerb. Gegner im Finale wird der Sieger der Partie zwischen Verbandsligist TSV Essingen und Titelverteidiger SSV Ulm 1846 sein. Dieses Duell findet am 19. April (17.15 Uhr) statt.

Ünal ist der Gegner egal

„Der Gegner ist mir egal, das ist Jacke wie Hose. Wichtig ist, dass wir unser erstes Ziel mit dem Finaleinzug erreicht haben und wir aus der Zuschauerrolle im Finale in unserem Wohnzimmer raus sind“, sagte Trainer Mustafa Ünal, der seiner Elf nach dem erfolgeichen Halbfinale ein Lob aussprach: „Das war ein sehr ordentlicher Auftritt, wir haben so gut wie nichts zugelassen und das Spiel seriös runtergespielt.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So sieht die WFV-Pokal-Historie der Kickers aus

Die Kickers waren vor 1000 Zuschauern im Sportzentrum Kirchbierlingen in der 27. Minute nach einer schönen Kombination in Führung gegangen: Die Vorlage von Ivo Colic verwertete Konrad Riehle. Die Blauen kontrollierten die Partie gegen das vom Ex-VfB-Profi Michael Bochtler trainierte Team ohne zu glänzen, doch in der 56. Minute mussten sie den Ausgleich hinnehmen.

Schnelle Antwort durch Moos

Einen Weitschuss von Danijel Sutalo fälschte Denis Zagaria unhaltbar für Ramon Castellucci ab. Dem 1:1-Ausgleich war eine Unkonzentriertheit von Kickers-Mittelfeldspieler Ruben Reisig vorausgegangen. Die Kickers benötigten nicht lange für ihre Antwort: Auf Vorarbeit von Kevin Dicklhuber schoss Malte Moos aus 15 Metern den Ball zur 2:1-Führung ins Netz (61.).

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: David Braig: „Vor 8000 Zuschauern gegen Ulm – das wär’s“

Die Blauen blieben am Drücker. Doch im letzten Drittel gingen sie mit zu wenig Entschlossenheit gegen das kampfstarke Verbandsliga-Spitzenteam zu Werke und verpassten trotz guter Gelegenheiten eine frühere Entscheidung. Erst in der 89. Minute gelang Kevin Dicklhuber der Treffer zum 3:1-Endstand. Damit stehen die Kickers erstmals seit 2017 wieder im Finale – damals hatte es im Gazi-Stadion eine blamable 1:3-Niederlage gegen den damaligen Landesligisten SF Dorfmerkingen gegeben. Diesmal wollen sie es besser machen – und das Ticket für den DFB-Pokal unbedingt buchen.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos, Zagaria, Kolbe, Blank – Reisig, Campagna, Colic (77. Riedinger) – Dicklhuber, Tunjic (90. Obernosterer), Riehle (72. Baroudi).

Restprogramm Kickers und SGV Freiberg

9. April 14 Uhr: Sport-Union Neckarsulm – Kickers, 15.30 Uhr: SV Linx – SGV

14. April 19 Uhr: Kickers – 1. CfR Pforzheim, 18 Uhr: SGV – 1. FC Rielasingen-Arlen

18. April 15.30 Uhr: Freiburger FC – Kickers, 15.30 Uhr: SU Neckarsulm – SGV

23. April 14 Uhr: Kickers – TSV Ilshofen, 14 Uhr: SGV – 1. CfR Pforzheim

27. April 18.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Kickers, 18.30 Uhr: Freiburger FC – SGV

30. April 16 Uhr: Kickers – FSV 08 Bietigheim-Bissingen, 14 Uhr: SGV – TSV Ilshofen

4. Mai, 19 Uhr: Kickers – 1. FC Rielasingen-Arlen, 18.45 Uhr: SGV – FC 08 Villingen

7. Mai 17 Uhr: 1. Göppinger SV – Kickers, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV

14. Mai 14 Uhr: Kickers – FV Lörrach-Brombach, 14 Uhr: SGV – FSV 08 Bissingen.

21. Mai WFV-Pokal-Finale

noch offen FC Nöttingen – Kickers, 21. Mai 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV,

28. Mai 15.30 Uhr: Kickers- SV Oberachern, 15.30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach.

4. Juni 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV.