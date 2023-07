1 Muamer Adzem vergab in der Nachspielzeit die Ausgleichschance für Calcio Leinfelden-Echterdingen. Foto: Günter Bergmann

Drei Tage nach dem Absolvieren der ersten Runde ist der WFV-Pokal für die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen auch schon wieder vorbei. Mit 1:2 verloren sie beim Verbandsliga-Konkurrenten Sportfreunde Dorfmerkingen und schieden aus. „Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht. Deshalb sind sie weiter“, resümiert der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis. Mehrmals scheiterten die Leinfelden-Echterdinger im Torabschluss, so auch Muamer Adzem, der in der Nachspielzeit aus zwei Metern nur den Pfosten traf. So blieb Mikail Arslan der einzige Gäste-Torschütze (54.), was jedoch nicht genug war, da auf der Gegnerseite Maximilian Eiselt (14./Foulelfmeter) und Yannik Schmidt (60.) trafen.