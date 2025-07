1 Die Kickers sind beim 1. Göppinger SV gefordert. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treten am Dienstagabend in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim 1. Göppinger SV an. Wir tickern die Partie live.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers starten am heutigen Dienstag in die neue Saison. Um 19 Uhr tritt die Mannschaft in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim Oberligisten 1. Göppinger SV an.