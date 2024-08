WFV-Pokal, Achtelfinale: SV Fellbach: Früh auf Verliererstraße

1 Der Fellbacher Bleart Dautaj hat vor der Pause zwei gute Einschussmöglichkeiten scheitert aber am TSG-Keeper. Foto: Archiv Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SVF sind im WFV-Pokal ausgeschieden. Bei der TSG Balingen setzte es im Achtelfinale eine 0:4-Niederlage.











Link kopiert



Für die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach war einmal mehr im Achtelfinale des Wettbewerbs um den württembergischen Verbandspokal Endstation. Das Team um den Trainer Tomislav Zoric musste sich am Dienstagabend beim Ligakonkurrenten und aktuellen Tabellenführer TSG Balingen mit 0:4 geschlagen geben. Auch vor zwei Jahren war für die Fellbacher, damals noch in der Verbandsliga am Ball, in der Runde der letzten 16 Teams Schluss gewesen – 0:2 gegen die Stuttgarter Kickers, die seinerzeit ebenfalls in der Oberliga Tabellenführer waren.