In das Ringen um mögliche neue Verbindungen von Stuttgart an den Golf mit der Fluggesellschaft Emirats hat sich nun die baden-württembergische Landespolitik eingeschaltet.
Kommt der Berliner Flughafen dem Stuttgarter Airport zuvor, wenn es um die Einrichtung zusätzlicher Verbindungen der Fluggesellschaft Emirates geht? Diese Sorge treibt Verkehrspolitiker aus dem Land um. Nun hat sich in der Debatte auch die baden-württembergische Wirtschaftsministern Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zu Wort gemeldet.