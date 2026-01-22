Wettlauf im All: Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz

Amazon-Gründer Jeff Bezos geht auf Starlink-Jagd. Amazon baut bereits eine Alternative zu Elon Musks Internet aus dem All auf - jetzt folgt Bezos' Firma Blue Origin mit einem Angebot für Unternehmen.
Kent - Im Weltraum-Wettlauf der Tech-Milliardäre verstärkt Amazon-Gründer Jeff Bezos die Konkurrenz zu Elon Musks Satelliten-Internetsystem Starlink. Bezos' Weltraumfirma Blue Origin kündigte ein Hochgeschwindigkeits-Netz für Unternehmen mit dem Namen TeraWave an. Die ersten der gut 5.400 dafür eingeplanten Satelliten sollen Ende 2027 ins All starten.