RTL macht es offiziell: Yvonne Woelke und Peter Klein sind Teil der neuen Show "Wettkampf in vier Wänden". Die Sendung soll schon bald ausgestrahlt werden.

Schon länger wurde gemunkelt, dass Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) gemeinsam an einer Fernsehshow teilnehmen werden. Jetzt hat RTL die Gerüchte offiziell bestätigt. Im Januar hatten die beiden erstmals für Aufsehen gesorgt, weil seine Ehefrau Iris Klein (56) ihnen eine Affäre am Rande des Dschungelcamps vorwarf.

Neue Show wird ab Sommer gezeigt

Die Schauspielerin und der Maler standen demnach für ein neues Format vor der Kamera. Bei "Wettkampf in vier Wänden - die ultimative Bau-Challenge" müssen die beiden nicht nur beweisen, "wie gut sie als Team funktionieren, sondern auch, wie geschickt sie handwerklich sind". Woelke und Klein waren im Januar beide als Begleiter von Teilnehmern des Dschungelcamps dabei und sollen sich in Australien näher gekommen sein - behauptete zumindest Iris Klein öffentlich bei Instagram. Beide haben aber mehrfach betont, dass sie kein Paar seien und nichts zwischen ihnen passiert sei. Die Kleins trennten sich dennoch nach 20 gemeinsamen Jahren.

Die neue Show wird von RTL als "die größte Renovierungs-Challenge Deutschlands" beworben und von Innenarchitektin und Moderatorin Eva Brenner (47) präsentiert. Ausgestrahlt werden soll die Sendung ab dem Sommer in der RTL-Primetime.

Iris Klein will sich optimieren

Derweil schwärmt Peters Noch-Ehefrau Iris Klein auf ihrer Instagram-Seite seit Wochen immer wieder in den höchsten Tönen von ihrem neuen Freund "Mr. T" und verriet in einer Fragerunde, dass sie optisch noch einiges vor habe. "Noch diesen Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich drauf." Weitere Gänge zum Beauty-Doc werden wohl noch folgen: "Ich werde noch einiges an mir ändern, weil es mir gefällt. Ein altes Haus lässt man auch renovieren." Auch beim Sport postet sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) seit der Trennung häufig.