Traubenpressen auf dem Stuttgarter Weindorf: Beim Maischemachen liegt schwarz-grün vorne

7 Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) packt kräftig mit an und befördert gemeinsam mit Elisabeth Seitz die Trauben Richtung Presse. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Kurbeln statt treten: Das traditionelle Traubenpressen auf dem Stuttgarter Weindorf ist ab jetzt saubere Handarbeit. Jedes Team hat drei Eimer voll Trauben und muss sie möglichst schnell durch die Mühle kurbeln – das Publikum feuert die Akteure kräftig an.











Gekurbelt, nicht getreten wird der Traubensaft in diesem Jahr beim traditionellen Traubenpressen auf dem Weindorf. Die nackten Füße, die in der Vergangenheit fast immer zum Einsatz kamen, sind damit Geschichte. Damit der Saft trotzdem üppig rinnt, haben sich diesmal gleich drei Teams an der BW-Bank Kulturlaube ins Zeug gelegt.