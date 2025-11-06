Wettkampf der Offiziere: Herzogin Sophie tauscht Abendrobe gegen Kampfanzug

Herzogin Sophie besuchte in Sandhurst einen Armee-Wettkampf der Offiziersausbildung. Dafür zog auch die Royal einen Kampfanzug an. Sophie ist seit Jahren bei der britischen Armee engagiert und hält mehrere militärische Ehrentitel.

Herzogin Sophie (60) warf sich bei einem Besuch der britischen Armee in eine volle Kampfmontur. Als die Herzogin von Edinburgh am 5. November bei einem nach ihr benannten Wettkampf der Royal Army dabei war, trat sie im Kampfanzug vor die Offiziere in Ausbildung, die sich über den hohen Besuch sichtlich freuten, wie Bilder der Veranstaltung zeigen.

Sie feuerte die Soldaten dabei an, als diese sich dem "Duchess of Edinburgh Cup" in Sandhurst stellten. Beim jährlichen militärischen Wettkampf treten verschiedene Einheiten der Armee gegeneinander an, um den Teamgeist zwischen den verschiedenen Regimentern und Einheiten zu fördern. Die Herzogin nimmt den Wettkampf zum Anlass, ihre Verbindung zu ihren Einheiten zu pflegen und deren Leistungen persönlich zu würdigen.

Kampfanzug statt Abendrobe

Um sich ganz auf den militärischen Wettkampf einzulassen, tauschte Herzogin Sophie die royale Garderobe gegen einen Tarnanzug, unterhielt sich mit den Soldaten und ließ sich verschiedene Posten des Wettkampfs erklären, wie die "DailyMail" berichtet.

Obwohl sie nie eine militärische Ausbildung absolvierte, ist Herzogin Sophie seit Jahren bei den britischen Streitkräften engagiert und hält in verschiedenen Regimentern mehrere militärische Ehrentitel. So ist sie zum Beispiel seit 2007 Oberst des 5. Bataillons The Rifles und seit 2008 Ehren-Kommodore bei der königlichen Luftwaffe RAF Wittering. In ihren militärischen Engagements besucht sie immer wieder Programme der Armee.