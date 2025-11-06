Wettkampf der Offiziere: Herzogin Sophie tauscht Abendrobe gegen Kampfanzug

Herzogin Sophie besuchte in Sandhurst einen Armee-Wettkampf der Offiziersausbildung. Dafür zog auch die Royal einen Kampfanzug an. Sophie ist seit Jahren bei der britischen Armee engagiert und hält mehrere militärische Ehrentitel.
Herzogin Sophie (60) warf sich bei einem Besuch der britischen Armee in eine volle Kampfmontur. Als die Herzogin von Edinburgh am 5. November bei einem nach ihr benannten Wettkampf der Royal Army dabei war, trat sie im Kampfanzug vor die Offiziere in Ausbildung, die sich über den hohen Besuch sichtlich freuten, wie Bilder der Veranstaltung zeigen.