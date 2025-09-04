Rennsport Deckenpfronn: Oldtimer-Rennwagen locken zur Rallye

Am 13. September ist es wieder so weit: Nach einem Jahr Pause geht die 41. Auflage der Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye vom MSC Calw mit Start und Ziel bei der Festhalle Deckenpfronn mit neuem Elan auf die Strecke. Die Traditionsveranstaltung lässt die Herzen von Motorsportfans höher schlagen – nicht nur wegen PS, Geschwindigkeit und faszinierender Fahrtechnik, sondern auch wegen der Anziehungskraft, die von den Rallyeautos ausgeht.

Ab 12. September (18 Uhr), wenn im Fahrerlager die Abnahme der Fahrzeuge beginnt, stehen die getunten Boliden in Reih und Glied für die Rallye-Enthusiasten zur Schau. Subaru, BMW, Mitsubishi, Opel, Porsche, Lancia, Audi, Ford bis zum Golf – es sind vor allem die Oldtimer, die optisch der neuen Generation an Rallyeautos den Rang ablaufen. Aus diesem Grund bietet der MSC Calw Fahrern und Zuschauern im Rahmen der Gedächtnis-Rallye wieder eine „Retro Rallye“ an. Dabei wird zwar auch schnell gefahren, aber es kommt vor allem auf Gleichmäßigkeit an.

Die Rallye-Fans können die Fahrzeuge in Deckenpfronn aus der Nähe ... Foto: Albert Kraushaar

Für 2025 haben die Funktionäre des MSC Calw um den Vorsitzenden Alex Schönthaler und Sportleiter Sebastian Morlock in mühevoller Kleinarbeit drei Strecken mit insgesamt 35 Kilometer Wertungsprüfung ausfindig gemacht. Gefahren wird rund um Nufringen und Schönbronn sowie erstmals im Raum Aidlingen/Gärtringen.

... wie auch aus der Ferne bestaunen. Foto: Albert Kraushaar

„Eine neue spannende Strecke“ verspricht der MSC Calw, die von den Teilnehmern am Samstagfrüh abgefahren wird und mit allen Einzelheiten (Kurven-Kuppen-Geraden-Schotter-Asphalt) vom Beifahrer in das sogenannte Gebetsbuch eingetragen werden. Wenn es ab 12.01 Uhr um die Zeiten geht, gibt der Co-Pilot aus dem Streckenaufschrieb das Tempo für den Fahrer vor. Rallyesport ist Teamarbeit, für die heute noch das Duo Walter Röhrl/Christian Geistdörfer steht – das Duo wurde 1980 und 1982 Rallye-Weltmeister und gewann in den 1980er Jahren mehrere WM-Läufe.

„Hinter einer Rallye steht eine Unmenge Arbeit von der Genehmigung der Strecken, über die Planung von Sicherheit- und Auslaufzonen bis Zuschauer-Hot-Spots-Planung und Einteilung der Streckenposten“, berichtet Schriftführerin Susanne Schönthaler. Rund 250 Helfer sind im Einsatz. 70 bis 80 Teilnehmer erwartet der MSC Calw zu diesem Event.