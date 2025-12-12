Ja, an den Feiertagen lag schon einmal Schnee in Stuttgart. Aber es ist lange her. Und der DWD wagt einen ersten Ausblick auf Heiligabend 2025.
Weiße Weihnachten kennen in Stuttgart aufgewachsene Kinder und Jugendliche vielleicht aus der Erzählung, nicht aber aus ihrer Heimatstadt. Junge Erwachsene könnten sich noch an das Jahr 2010 erinnern. Damals lag zuletzt an den Feiertagen Schnee. Seither nicht mehr. Und für 2025 ist es angesichts des aktuellen „Adventsfrühlings“ mit Rekordtemperaturen auch kaum vorstellbar.