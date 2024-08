Wettervorhersage: Wechselhaftes Wetter zum Wochenende

1 Die nächsten Tage werden warm, allerdings bleibt auch das Unwetterrisiko hoch (Archivbild). Foto: Boris Roessler/dpa

Die Sommerhitze ist vorerst vorbei: Am Wochenende wird das Wetter in Deutschland wechselhaft mit Regen und Wolken. Die Unwettergefahr bleibt.











Offenbach - Regenschauer, Wolken und Gewitter: Das Wetter wird in den kommenden Tagen von einem Mix aus Nässe und Wolken und trockenen Episoden beherrscht. In Sachsen und Südbrandenburg erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag kräftigen Regen. "In der Südhälfte von Deutschland ist die Luftmasse zwar nicht so extrem feucht wie an den Vortagen, dennoch reicht sie aus, um Schauer und örtlich kräftige Gewitter entstehen zu lassen", sagte Meteorologe Thore Hansen vom DWD.