Wettervorhersage: Sommerwetter hält nicht lange

1 Am Wochenende drohen neue Unwetter: Regional sind zudem mehrstündiger Starkregen und Unwetter möglich. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Das Wetter zeigt sich unbeständig. Sonne und Schauer wechseln sich in ganz Deutschland öfter ab. Zum Wochenende drohen neue Gewitter.











Offenbach - Nach der Sonne kommt der Regen: Das Wetter in Deutschland besteht in den kommenden Tagen aus einem Mix aus Nässe, Wärme und Sonnenschein. Am Donnerstag bleibt es erst einmal heiter mit einigen Wolken, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Allenfalls in Südostbayern sind demnach auch dichtere Quellwolken und ein paar Tropfen möglich. Gegen Abend könnte es dann im Nordwesten des Landes leicht regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad, im Südwesten bis 29 Grad.