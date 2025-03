Zum Ende der Woche wird das Wetter in Stuttgart wechselhaft. Laut dem Deutschen Wetterdienst wechseln sich Schauer und Sonne ab. Obwohl am Wochenende vor allem mit Regen zu rechnen ist, gibt es einen Lichtblick.

April, April, der macht, was er will? Nicht nur der April, auch die letzten Tage im März sind im Raum Stuttgart von unbeständigem Wetter geprägt: Die Aussichten für die nächsten Tage sind, übereinstimmend mit der alten Bauernregel, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) recht wechselhaft.

Zwar bleibe es am Donnerstag und Freitag noch trocken, zum Wochenende hin werde es allerdings wechselhafter, so Meteorologe Marc Joußen vom DWD. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 13 Grad.

Lesen Sie auch

Am Donnerstag lässt sich laut Vorhersage im Laufe des Tages mehr und mehr die Sonne blicken und die Werte auf dem Thermometer steigen an. Laut dem Meteorologen ist mit Temperaturen von um die 17 Grad zu rechnen. Der Grund für das heitere Wetter am Donnerstag: ein Hochdruckgebiet.

Der Sonntag sorgt für Lichtblicke

Die gute Wetterlage hält laut DWD allerdings nur kurz an: „Am Wochenende haben wir wieder einen leicht unbeständigen Charakter mit Nordwestströmung“, so Joußen. „Dazu kommen Schauer, vor allem am Samstag und am Montag.“ Die Tagestemperaturen liegen an diesen Tagen unterhalb der Zehn-Grad-Marke – Stuttgarterinnen und Stuttgarter sollten als den Regenschirm nicht vergessen.

Am Sonntag hingegen kann man sich auf freundlicheres Wetter freuen. „Am Sonntag könnte es ein bisschen trockener werden“, so Meteorologe Joußen.

Hochdruckgebiet könnte im April für frühlingshafte Temperaturen sorgen

Ein Lichtblick ist laut DWD-Experte auch mit Blick auf die kommenden Wochen zu erwarten: Messungen sagen ein Hochdruckgebiet voraus, das ab Anfang April auch den Kessel erreichen könnte. Falls die Wetterlage eintrifft, kann man sich auf Temperaturen bis zu 20 Grad freuen. Gänzlich sicher sei das allerdings noch nicht, so Marc Joußen.