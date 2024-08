Wettervorhersage für Baden-Württemberg: Weitere Gewitter im Südwesten erwartet

Nach vielen Polizeieinsätzen in der Nacht wegen des Wetters bleibt es in Baden-Württemberg stürmisch. Teilweise soll es Unwetter geben. Was der Deutsche Wetterdienst sagt.

Nach einer teilweise stürmischen Nacht müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg heute auf viele Schauer und Gewitter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von Unwetterpotenzial. Vor allem bis zum Nachmittag solle es durchziehende Gewitter geben, gepaart mit lokalen Unwettern. Die Menschen erwartet dort Starkregen mit bis zu 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel mit einer Korngröße von bis zu zwei Zentimetern und Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

In diesem Zeitraum sind laut DWD gebietsweise auch extreme Unwetter möglich. Hier sei Starkregen mit bis zu 70 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Trotzdem sollen die Temperaturen in dem Bundesland bei bis zu 30 Grad liegen.

Blitz schlägt in Skihütte ein

Bereits in der Nacht zu Donnerstag gab es für die Polizei im Land punktuell wetterbedingte Einsätze. In eine Trafostation in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) schlug ein Blitz ein. Einen weiteren Blitzeinschlag gab es in einer Skihütte in Dürbheim (Kreis Tuttlingen). Verletzt wurde dabei niemand. Zudem stürzten mehrere Äste und Bäume um. Einige davon trafen auch Fahrbahnen.

Am Donnerstagabend soll es laut DWD zwar weitere Gewitter geben, aber nicht mehr so starken Regen. Auch am Freitag soll es weiterhin Gewitter geben, vor allem im Süden des Bundeslandes.