1 Besonders im Schwarzwald kann es stürmisch werden. (Symbolbild) Foto: imago

Auch nachdem der Ex-Hurrikan „Kirk“ über Baden-Württemberg hinweggezogen ist, bleibt es am Wochenende teils stürmisch. Die Wetteraussichten.











Link kopiert



Nach dem Durchzug des Ex-Hurrikans „Kirk“ erwartet die Menschen in Baden-Württemberg am Wochenende kühles und wechselhaftes Wetter. Am Freitag sind vor allem im Süden Regenschauer zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Nachmittag werde es sonniger.