Altweibersommer bringt noch mal viel Sonne

1 Die Höchstwerte sollen am Mittwoch (18. September) 21 bis 26 Grad Celsius im Südwesten erreichen. Foto: Imago/Bernd März

Es wird noch einmal sommerlich-warm. Dank des Altweibersommers könnten sich Sonnenliebhaber auf ein paar wärmere Stunden freuen, sagen die Meteorologen voraus. Wir erklären, was diese jahreszeitliche Periode mit den Schicksalsgöttinnen zu tun hat.











Der Sommer flackert in Deutschland in den kommenden Tagen noch einmal auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet warmes Altweibersommerwetter mit viel Sonne. Nur vereinzelt könne es Regenschauer geben. Die Temperaturen steigen am Tag auf bis zu 26 Grad an.