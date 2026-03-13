Wettervorhersage: Abkühlung zum Wochenende - stellenweise keine zehn Grad mehr

Ohne dicke Regenjacke und Schirm sollte man in großen Teilen Deutschlands am Samstag das Haus nicht verlassen. Teils fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich.
Offenbach - Es wird kühler, dazu zieht Regen auf: Ausflugswetter wird es an diesem Samstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem im Westen Deutschlands nicht geben. Die Temperaturen sind westlich einer Linie vom Bodensee bis Berlin nur noch einstellig: Wärmer als 5 bis 9 Grad wird es dort nicht, wie DWD-Meteorologe Thorsten Kaluza sagt.