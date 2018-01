Wetterumschwung in Baden-Württemberg Wetterdienst warnt vor Tauwetter mit Hochwasser

Von red/dpa 21. Januar 2018 - 14:02 Uhr

Im Südwesten Deutschlands taut es nach dem Wintereinbruch. Foto: dpa

Der Wetterumschwung bringt für Teile Baden-Württembergs starkes Tauwetter. Laut der Hochwasservorhersagezentrale muss damit gerechnet werden, dass die Pegelstände deutlich steigen und Hochwasser droht.

Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Tauwetter in Teilen Baden-Württembergs. Der Umschwung werde von einer Warmfront verursacht, die in der Nacht zum Montag über den Südwesten ziehe, teilte der DWD am Sonntag in Stuttgart mit. Die Warnung gelte am Montag und Dienstag für den Schwarzwald. Den Angaben zufolge kann die dadurch freigesetzte Wassermenge bis zu 100 Liter pro Quadratmeter betragen.

Lesen Sie hier: Die Wettervorhersage für Stuttgart und die Region.

Wegen des Tauwetters muss laut der Hochwasservorhersagezentrale damit gerechnet werden, dass die Pegelstände deutlich steigen. Demnach können sich im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und Oberschwaben größere Hochwasser bilden, wie sie nur etwa alle 20 Jahre vorkommen.